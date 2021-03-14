ФНС предоставят расширенный доступ к банковской тайне

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок. Фото: pixabay.com

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок. Фото: pixabay.com

В России с 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковской тайне.

Как сообщает издание «Прайм», в течение трех дней с момента получения запроса от налоговой банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, копии их договоренностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие и закрытие счета.

Ранее налоговые органы имели право получать данные о счетах и вкладах только в рамках налоговых проверок.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, это нужно для контроля за денежным потоком, который находится в «серой» зоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России высказали свое мнение об уплате налогов. Более половины согласны платить новые суммы государству, если это поможет решить общественные проблемы. Согласно данным исследования Высшей школы экономики, такое мнение высказали 60% опрошенных. Они хотели бы, чтобы налоги пошли на пользу общественных проблем.