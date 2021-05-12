Петербурженка отсудила 140 тысяч рублей за залив квартиры

Петербурженка отсудила 140 тысяч рублей за залив квартиры
Судебные приставы взыскали с коммунальщиков компенсацию за залив квартиры. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга помогли горожанке получить с коммунальщиков компенсацию за залив квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ФССП. Квартиру взыскательницы в Центральном районе залило после того, как коммунальные службы чистили кровлю дома. Имущество хозяйки серьезно пострадало, из-за чего она обратилась в суд.

Судья решил взыскать с коммунальной службы в пользу петербурженки 140 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Организация выплачивать компенсацию не собиралась. Вскоре приставы решили наложить запреты регистрационных действий на 10 автомобилей, принадлежащих управляющей компании. Эта мера заставила организацию погасить задолженность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нарушитель ПДД рассчитался с долгами только после угрозы ареста его автомобиля.

залив квартиры компенсация морального вреда новости СПб судебные приставы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург первым выработал решения по борьбе с COVID, которые используются ...
В Петербурге основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля
Стихийные мемориалы, подробности о жизни стрелка, похороны погибших: второй ...
В Смольном установили новые правила для сервисов проката самокатов
Беглов рассказал о риске получить миллион больных COVID-19 петербуржцев ...
Мотоциклист сбил двоих школьниц на Энгельса
Поручение президента не учли: суд не отменил приказ о границах памятников ...
Школьник на велосипеде попал под колеса иномарки на Энтузиастов