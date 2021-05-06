Нарушитель ПДД рассчитался с долгами только после угрозы ареста его автомобиля

Мужчина заявил, что не готов ходить пешком, и всего за час нашел деньги на погашение долгов. Фото: ГУФССП по Петербургу

Мужчина заявил, что не готов ходить пешком, и всего за час нашел деньги на погашение долгов. Фото: ГУФССП по Петербургу

Судебные приставы добились от петербуржца погашения задолженности в размере 371 тыс. рублей по транспортному налогу, кредиту и множественным штрафам ГИБДД.

Как сообщили в городском управлении ФССП, житель города несколько лет не платил транспортный налог, потребительский кредит и накопил более 70 неоплаченных штрафов ГИБДД. Судебные приставы хотели списать долги с банковских счетов, но они оказались пустыми. Должник владел только автомобилем, поэтому машину решили арестовать.

Мужчина заявил, что не готов ходить пешком, и всего за час нашел деньги на погашение долгов. Также ему пришлось выплатить исполнительный сбор в размере 18 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга отработал дворником пять часов за неуплату алиментов сыну.