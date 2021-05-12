Двоих граждан Турции поймали у границы при второй попытке сбежать в Финляндию

Граждан Турции выдворят за пределы России. Фото: Пограничное управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Граждан Турции выдворят за пределы России. Фото: Пограничное управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти сотрудники пограничного ФСБ остановили троих иностранцев, которые ехали к российско-финской границе.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Двое из задержанных — граждане Турции 46-ти и 43-х лет, а третий — 45-летний гражданин одной из стран СНГ.

Двумя днями ранее приезжие из Турции уже пытались сбежать в Финляндию, однако их поймали и провели профилактическую беседу. Но это их не остановило, и они начали планировать, как пересечь границу. Они наняли личного водителя, который довезет их до Выборге. Им оказался как раз третий задержанный.

Со слов водителя, иностранцы ехали в Выборг для встречи с девушкой, а про пересечение границы ничего не говорили.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности с назначением штрафа. Граждан Турции выдворят за пределы России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двоих латиноамериканцев поймали на границе с Эстонией в Ленобласти.