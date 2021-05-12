Дачу принца Ольденбургского превратят в гостиницу

Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации дачи принца Ольденбургского на Каменном острове в Петербурге. Там устроят гостиницу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, имение было построено графом Чернышевым на набережной Каменного острова. В 1830 году он продал имение князю Василию Долгорукову. Но поскольку у Долгорукова уже был дом поблизости, он решил сделать подарок своему родственнику — принцу Ольденбургскому, и построил на участке для него дачу.

На участке появилось квадратное деревянное здание с ротондой в центре и пологим куполом. Вскоре к даче пристроили флигель из красного кирпича с белым декором. Еще через четыре года на территории усадьбы появились жилой флигель и прачечная.

Со временем владельцы охладели к даче, после чего она стояла заброшенной. Дача пережила наводнение и перепланировку под коммуналки для Всероссийского общества слепых. В дальнейшем в усадьбе случилось несколько пожаров, и только в 1989 она была восстановлена.

Реставраторам предстоит реконструировать здание площадью 3 тысячи квадратных метров. После окончания работ здесь откроют гостиницу на 21 номер.На цокольном этаже расположат технические помещения, на первом — вестибюль, фойе, банкетный зал и несколько гостиничных номеров. Второй и третий этажи займут комнаты для гостей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года.