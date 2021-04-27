Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года

Реставрационные работы закончат уже в конце 2021 года. Фото: Pixabay

Реставрационные работы закончат уже в конце 2021 года. Фото: Pixabay

В старинной деревне Выра недалеко от Гатчины в Ленинградской области три года назад, в 2018 начали реставрировать Дом, ожидается, что к концу 2021 года реставрационные работы закончатся. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В пресс-службе заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя объяснили, что , исполнитель придаст музейным залам должный вид, установит новые инженерные сети и даже создаст новую котельную.

Известно, что музей воссоздали в прошлом столетии в 1972 году по повести Александра Пушкина, а также по старинным документам, которые остались в здании Вырской почтовой станции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Русском музее рассказали, что реставрационные работы над Домиком Петра I закончатся в среднем через два года после того, как начнутся.