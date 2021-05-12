Мишустин заявил, что продукты дорожают из-за жадности торговых сетей

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Об этом Мишустин заявил в ходе выступления в Госдуме. Он напомнил, что у правительство достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

По словам премьер-министра, для ряда продуктов ввели долгосрочные компенсационные механизмы, чтобы снизить зависимость внутренних цен от мировых. Благодаря этому экспортные пошлины в виде субсидий возвращаются производителям, а не уходят в федеральный бюджет.

Мишустин отметил, что правительство поддержало производителей муки, сахара, хлеба и других сельхозпроизводителей, поставляющих продукцию на внутренний рынок. На эти цели власти выделили 15 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аналитик рассказал россиянам, какие продукты вскоре подорожают.