Беглов заявил, что без локдауна в Петербурге был бы 1 млн зараженных коронавирусом

Беглов сообщил, что год назад коэффициент распространения коронавируса был 7, а сейчас уже 1. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Беглов сообщил, что год назад коэффициент распространения коронавируса был 7, а сейчас уже 1. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Число инфицированных COVID-19 в Северной столице могло бы вырасти до 1 млн человек, если бы прошлой весной не был бы введён локдаун,

Так заявил губернатор Александр Беглов сегодня во время своего отчета о работе городского правительства в 2020 году в Заксобрании. Он сообщил, что год назад коэффициент распространения коронавируса был 7, а сейчас уже 1.

Беглов заявил, что благодаря мерам, ежедневные контакты петербуржцев удалось снизить. Это позволило подготовиться к борьбе с COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов почтил память погибших при стрельбе в школе в Казани. Петербургский губернатор Александр Беглов возложил цветы к зданию представительства Татарстана и почтил память жертв стрельбы в казанской школе. Градоначальник принес цветы к стихийному мемориалу.