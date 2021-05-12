В четверг в Ленобласти обещают +25 градусов

В четверг, 13 мая, погода в Ленинградской области опять будет летней. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Грядущей ночью в Ленобласти будет малооблачно, но уже днем небо немного затянет облаками. Существенных осадков не ожидается.

Ветер подует с восточных, юго-восточных направлений. Ночью его скорость составит 2-7 метров в секунду, днем усилится до 7-12 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха опустится до +8…+13 градусов. Днем будет значительно теплее — от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление ночью немного понизится, а днем будет стабильным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге установлен температурный рекорд.