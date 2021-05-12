В Петербурге установлен температурный рекорд

Погода в Северной столице побила рекорд 58-летней давности. В 14:00 сегодня метеорологи зафиксировали температуру +26,7 градуса.

Так максимум дня был перекрыт, сообщил синоптик Александр Колесов.

Воздух продолжает нагреваться. Максимум станет известнее позже, но уже сейчас можно с уверенностью заявлять, +26,6 было только в 1964 году.

11мая стал самым тёплым с начала весны в Северной столице. Петербуржцам советуют наслаждаться теплыми деньками, ведь после ожидается затяжной дождь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали аномальное тепло. Ожидается, что в Центральной России будет теплее нормы. На это повлияет антициклон. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан рассказал, что затем аномальное тепло дойдет до Приволжья, Урала и Сибири. Температура ожидается выше нормы на десять градусов.