В Гидрометцентре россиянам пообещали аномальное тепло

В Гидрометцентре россиянам пообещали аномальное тепло
Россиянам пообещали аномальное тепло. Фото: https://pixabay.com

Ожидается, что в Центральной России будет теплее нормы. На это повлияет антициклон. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан рассказал, что затем аномальное тепло дойдет до Приволжья, Урала и Сибири. Температура ожидается выше нормы на десять градусов.

«Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве 11 мая примерно на два градуса, 12 мая уже на три градуса, 13-14-15 на 4,5 градусов выше нормы», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, столбики термометров будут показывать +19 … +25 градусов в центральной части РФ. Солнечно будет 11, 12 и 13 мая. Иногда возможны осадки. Со вторника давление начнет падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалист заявил, что температура воздуха предстоящим летом будет находится в рамках климатической нормы. По его словам, погода летом будет нормальной, умеренной и теплой. Тишковец назвал информацию о «красной жаре» ерундой.

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