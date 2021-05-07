Синоптик опроверг прогноз о «красной жаре» этим летом

Лето в этом году будет теплым. Фото: pixabay

Лето в этом году будет теплым. Фото: pixabay

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сообщения об аномально жарком лете 2021 года ерундой.

Специалист заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что температура воздуха предстоящим летом будет находится в рамках климатической нормы.

По его словам, погода летом будет нормальной, умеренной и теплой. Тишковец назвал информацию о «красной жаре» ерундой.

Он сообщил, что уже на следующей неделе в Москву придет летняя погода. Температура воздуха днем будет доходить до +21 градуса, а через несколько дней она достигнет +23.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с мая по июль в Северном полушарии будет теплее, чем обычно. Однако он подчеркнул, что это не «прогноз в категорическом виде».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода на 9 мая в Петербурге обещает быть теплой.