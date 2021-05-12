Заболевшим коронавирусом медработникам в Петербурге выплатили 2,7 млрд рублей

Девять тысяч петербургских врачей, заболевших COVID-19, получили 2,7 млрд рублей,

По 300 тысяч рублей получили более девяти тысяч врачей, заболевших COVID-19 на работе, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Миллион получили семьи 20 умерших врачей. Сумма выплат равна 2,7 млрд рублей.

В прошлом году выплаты получили более 11 тысяч врачей и члены семей 37 умерших медиков. Общая сумма была более 3,7 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что без локдауна в Петербурге был бы 1 млн зараженных коронавирусом. Число инфицированных COVID-19 в Северной столице могло бы вырасти до 1 млн человек, если бы прошлой весной не был бы введён локдаун. Так заявил губернатор Александр Беглов сегодня во время своего отчета о работе городского правительства в 2020 году в Заксобрании.