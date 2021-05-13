В Петербурге мужчина создал самый высокий велосипед в мире

Петербуржец Игорь Баронас создал самый высокий велосипед в мире — 6 метров и 43 сантиметра. Однако прокатиться по Дворцовой площади мужчина решил на двухметровом желтом «Ангеле».

По словам петербуржца, на самом высоком велосипеде по городу передвигаться проблематично. Он рассказал, что «Ангел» ездит на стандартных колесах в 26 дюймов, а также имеет раму из толстостенных труб и стандартную трансмиссию.

Мужчина рассказал в беседе с корреспондентом телеканала «Санкт-Петербург», что в его коллекции около 200 велосипедов, но использует он всего 15 и, как правило, в различных шоу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном необычном хобби жителя Петербурга. Пенсионер лепил из снега в своем дворе достопримечательности города.