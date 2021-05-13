Перекресток Димитрова и Будапештской оказался слишком мал для двух иномарок

Перекресток Димитрова и Будапештской оказался слишком мал для двух иномарок
Иномарки не поделили дорогу. Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух иномарок. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе Северной столицы на перекрестке Димитрова и Будапештской не смогли разъехаться две иномарки — «Тайота» и «Мазда».

На фотографии, снятой очевидцем происходящего заметно, что на место происшествия еще не прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Однако участники аварии с интересом рассматривают «побои» на своих машинах.

По неподтвержденным данным, пострадавших в результате аварии нет, потому как удар был не слишком сильный. При этом на месте происшествия не видно машин скорой медицинской помощи.

Место ДТП еще не успели огородить специальными знаками.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в ДТП во Фрунзенском районе прилетело старой «Mazda» и каршерингу.

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