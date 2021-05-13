Сытный рынок: на одной территории уместятся и фермеры, и гастрономические пространства

Сытный рынок: на одной территории уместятся и фермеры, и гастрономические пространства
Сытный рынок будут поэтапно реконструировать. Фото: Google.Maps

Положительные изменения площадки Сытного рынка произойдут в несколько этапов.

Так, в конце следующего года будут сделаны проходы с Сытнинской улицы к месту рынка, а также построят деревянные павильоны. Об этом сообщает «Фонтанка».

Таким образом близ рынка создадут общественное пространство с разнообразными кафе. Сообщается, что формат сезонного базара будет оставлен.

Предполагают, что сумма вложений на преобразование на первом этапе будет 70 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Сытный рынок» Борис Элькин объяснил, что авторы проекта не хотят создавать очередной фуд-холл внутри исторического здания. Здесь хотят достичь другой цели. А именно сохранить сложившуюся функцию рынка, а также найти новую возможность привлекать больше фермеров и из Ленинградской области, и из других регионов.

Кроме того, Элькин отметил, что данный проект был задуман давно, однако работы не начинали из-за нежелания властей города продлевать договор аренды на долгий срок. Сейчас этой проблемы нет, поэтому проект начнут реализовывать в ближайшее время.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Шпалерной бывшая казарма Офицерской кавалерийской школы превратится в выставочное пространство.

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