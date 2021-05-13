Главный синоптик Северной столицы не обрадовал: ждать жаркое лето не стоит

Лето в Петербурге жарким не будет. Фото: Baltphoto

Лето в Петербурге жарким не будет. Фото: Baltphoto

Главный синоптик Петербурга Александр Колесовой рассказал, что температура воздуха этим летом будет в пределах нормы. Несмотря ни на что, особой жары ожидать не стоит. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что после слишком жарких дней у жителей Северной столицы закрались сомнения, что приближающееся лето может стать довольно жарким.

Однако Александра Колесова поспешил разуверить. Небывалой жары лето 2021 не преподнесет.

Специалист объяснил, что летом температура будет приближенной к норме, но с положительной аномалией.

Эксперт заявил, что холодных периодов в Петербурге не прогнозируется. В связи с чем ожидается абсолютно нормальное для города лето. Что-что, а жарким Колесов его назвать точно не может.

Кроме того, было отмечено, что засухи и проливные дожди тоже не должны обрушиться на город на Неве.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге сохранится теплая погода без осадков 13 мая.