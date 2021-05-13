Дерипаска ответил на высказывание Мишустина о жадности бизнеса

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о жадности бизнеса в России.

Накануне Мишустин на выступлении в Госдуме заявил, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность ряда производителей и торговых сетей. По его словам, бизнес поднял цены вслед за мировыми, чтобы не упустить прибыль.

В ответ Дерипаска заявил, что «жадный бизнес» услышал главу правительства и готов обсуждать решение проблемы.

«Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: «у доктора» или будет какая-то цивилизованная форма», — заявил бизнесмен.

Слова о докторе — отсылка к высказыванию Владимира Путина в 2008 году, когда тот был премьер-министром. Тогда Путин раскритиковал владельца «Мечела» Игоря Зюзина за то, что компания продает сырье за границу вдвое дешевле, чем в РФ. Он заявил об этом на совещании по металлургии, на котором Зюзина не было из-за болезни.

Путин отметил, что к Зюзину нужно отправить доктора, чтобы «зачистить все эти проблемы». После этого цена на акции «Мечела» упала на 40%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустин заявил, что продукты дорожают из-за жадности торговых сетей.