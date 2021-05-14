Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Актёр Михаил Ефремов, который осужден на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на свой приговор. Об этом рассказал адвокат Петр Хархорин.

Адвокат, что ранее Ефремов не обжаловал приговор в кассационной инстанции.

«Только сейчас была подана жалоба», – цитирует его ТАСС.

Напомним, что 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за то, что он, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, спровоцировал аварию, в которой погиб человек. 22 октября на заседании Мосгорсуда ему сократили срок наказания до 7,5 лет заключения.

Ранее gazeta.spb.ru писала об отношениях заключенного Ефремова с женой, актрисой Софьей Кругликовой.