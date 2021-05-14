В Петербурге задержали неудачливых автоугонщиков

В Калининском районе задержали двух автогонщиков.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что у д. 36/2 по Светлановскому проспекту двое неизвестных пытались угнать автомобиль Kia Sorento стоимостью 2 300 000 рублей, принадлежащего его 49-летнего соседу.

Очевидцы задержали одного из неудачливых автоворов с маской на лице. Им оказался 40-летний неработающий мужчина. Второй скрылся, но вскоре был задержан. Им оказался 23-летний неработающий гражданин. Обоих доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе во вторник по горячим следам задержали угонщика вазовской «шестерки». В ходе проверки выяснилось, что на счету злоумышленника еще два угона, совершенных на этой неделе — автомобилей «Газель» и «Фольксваген Каравелла».