В Петербурге на «Авито» продают под разборку старинную печь в доходном доме — общественность возмущена, но КГИОП бессилен

Жительница Северной столицы опубликовала на «Авито» объявление о продаже старинной домовой печи — роскошно декорированный элемент интерьера начала прошлого столетия отдают под разборку за 300 тысяч рублей.

Автор объявления объясняет, что печь продается в связи с переездом владельцев квартиры. Отметим, что дом, в котором расположен прекрасный исторический артефакт, расположен по адресу Суворовский проспект, 15, — на карте это здание обозначено как доходный дом Дегтярёва, построенный в начале ХХ века.

Увы, зданию, построенному архитектором Александром Друкером в 1901 году, по неизвестной причине не присвоили статус объекта культурного наследия. В связи с этим, дом не находится под охраной КГИОП, а значит, жильцы имеют полное право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Объявление о продаже печи возмутило активиста и градозащитника Ярослава Кострова, который рассказал о вопиющем случае на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Нелюди какие! Злость пробирает», — написал он. Ярослав также добавил, что, несмотря на бессилие КГИОП, все же отправит запрос в ведомство и постарается приложить все усилия, чтобы печь осталась на своем месте.

Комментаторы поддержали реакцию активиста. «Как только руки поднимаются…», «Верх цинизма», — отмечают пользователи социальных сетей. Некоторые предлагают обратиться в прокуратуру, другие добавляют, что демонтаж печи повлечет за собой изменение метража жилплощади, а как следствие — длительное и сложное переоформление документов, и это в лучшем случае, ведь перепланировку могут признать и незаконной.

Тем не менее, надежд на защиту со стороны чиновников не много. Остается уповать на сознательность владелицы редкого предмета или неравнодушие петербуржцев, которые помогут отдать печь в надежные руки.