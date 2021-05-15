Русский музей запустит видеогид с Николаем Дроздовым, Зарой и Iowa

Русский музей стал одним из первых музеев, согласившихся на предложение TikTok. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Русский музей стал одним из первых музеев, согласившихся на предложение TikTok. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

TikTok разработал для Русского музея видеогид с участием Николая Дроздова, Зары, Iowa, Юлии Савичевой и других.

Популярная соцсеть вместе с музеями России запускает большую кампанию, которая продлится до осени, сообщает пресс-служба TikTok. Русский музей стал одним из первых музеев, согласившихся на предложение сервиса.

Рядом с разными картинами будут QR-коды, при сканировании которых будут всплывать видео с участием популярных музыкантов, блогеров и актёров. Именно они расскажут историю предмета искусства и раскроют его скрытый смысл.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 мая музей Эрмитаж введет льготные билеты. В Северной столице дети, студенты и пенсионеры смогут посетить Государственный Эрмитаж за 300 рублей. Об этом сообщается в социальной сети Telegram «78 канала».