В Петербурге задержали женщин, воровавших у пенсионеров

Полиция в Петербурге задержала двух представительницы кочевого народа, 52 и 34 лет. Они, якобы продавая мёд, похитили из квартиры 85-летнего пенсионера, расположенной на Гражданском проспекте, 10 тысяч рублей.

Полиция установила, что младшая из задержанных причастна к аналогичному преступлению. В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от 81-летней петербурженки.

Пенсионерка сообщила, что также 13 мая неизвестные женщины цыганской внешности, под предлогом продажи меда проникли в её квартиру на проспекте Луначарского. Они продали ей мёд по завышенной цене (за 4 тысячи рублей) и похитили 6 500 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленница задержана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за дорожного конфликта мужчина начал стрелять по машине.