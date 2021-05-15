Начал стрелять по машине. Конфликт в Петербурге

Начал стрелять по машине. Конфликт в Петербурге
Из-за чего произошел конфликт полиция не уточняет. Фото: pixabay

В Петербурге полиция задержала участников дорожного конфликта.

13 мая около 19 часов в полицию через 112 поступило сообщение: у одного из домов на улице Бронницкой стрельба по автомашине. Полицейские установили, что около 18:40 из-за конфликта 30-летний мужчина выстрелил из своего травматического пистолета в сторону автомобиля «Форд Мондео».

43-летний оппонент распылил в его сторону газ. В результате стрельбы пострадавших нет, однако частично повреждена иномарка. У граждан изъяли травматический пистолет с патронами и аэрозольный баллон.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Из-за чего произошел конфликт полиция не уточняет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция нагрянула на вечеринку в «Третье место» в Санкт-Петербурге.

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