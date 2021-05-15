Полиция нагрянула на вечеринку в «Третье место» в Петербурге

На вечеринку в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62 пришла полиция и попросила всех уйти.
В Петербурге вечеринка закончилась раньше, чем планировалась, сообщает «Фонтанка». Сотрудники полиции появились в заведении в одиннадцать часов вечера и попросили всех уйти.
Кому-то из гостей показалось, что полиция в «Третьем месте» не просто так. Среди участников вечеринки якобы мог находится преступник. Однако эту информацию пока никто не подтвердил.
Организаторы не смогли прокомментировать визит представителей органов. Известно лишь, что из-за сотрудников полиции вечеринка закончилась на час раньше.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина выкинул из окна машины килограмм наркотиков.