Полиция нагрянула на вечеринку в «Третье место» в Петербурге

Сотрудники полиции появились в заведении в одиннадцать часов вечера и попросили всех уйти. Фото: скрин Google.Maps

Сотрудники полиции появились в заведении в одиннадцать часов вечера и попросили всех уйти. Фото: скрин Google.Maps

На вечеринку в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62 пришла полиция и попросила всех уйти.

В Петербурге вечеринка закончилась раньше, чем планировалась, сообщает «Фонтанка». Сотрудники полиции появились в заведении в одиннадцать часов вечера и попросили всех уйти.

Кому-то из гостей показалось, что полиция в «Третьем месте» не просто так. Среди участников вечеринки якобы мог находится преступник. Однако эту информацию пока никто не подтвердил.

Организаторы не смогли прокомментировать визит представителей органов. Известно лишь, что из-за сотрудников полиции вечеринка закончилась на час раньше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина выкинул из окна машины килограмм наркотиков.