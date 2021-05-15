Мужчина выкинул из окна машины килограмм наркотиков

Экспертиза установила, что изъятое вещество - наркотики массой 998 граммов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Экспертиза установила, что изъятое вещество - наркотики массой 998 граммов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция задержала мужчину, который выбросил из окна иномарки почти килограмм наркотиков.

13 мая около полудня на Рябовском шоссе, 130 нарядом полиция остановила автомобиль «Форд Фьюжн». За рулём сидел 29-летний неработающий мужчина, который выбросил через переднее пассажирское окно пакет с неизвестным веществом.

Сотрудники полиции обнаружили на земле и изъяли белый пакет, в котором находился сверток с содержимым. Экспертиза установила, что изъятое вещество — наркотики массой 998 граммов.

Водителя иномарки доставили в территориальный отдел полиции. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе полицейские выявили незаконных мигрантов на стройке.