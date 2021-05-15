В Московском районе полицейские выявили незаконных мигрантов на стройке

Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция совместно с Росгвардией провели профилактический рейд на территории строительных объектов в Московском районе.

Целью оперативно-профилактического мероприятия стала проверка законности нахождения строителей-мигрантов на территории Российской Федерации, а также профилактика и пресечение различного рода правонарушений и преступлений.

Помимо проверки документов полицейские с привлечением инспекторов-кинологов проверили и вагончики, где массово приживают мигранты.

Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Некоторые из них при виде полицейских пытались спрятаться, но это не помогло им избежать ответственности в виде составленного протокола.

Кроме того, было установлено, что один из патентов, предъявленный гражданином ближнего зарубежья, был выдан на другое лицо. По материалам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего главу из Тосненского района отправили под арест за мошенничество на 20 миллионов.