В Московском районе полицейские выявили незаконных мигрантов на стройке

В Московском районе полицейские выявили незаконных мигрантов на стройке
Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция совместно с Росгвардией провели профилактический рейд на территории строительных объектов в Московском районе.

Целью оперативно-профилактического мероприятия стала проверка законности нахождения строителей-мигрантов на территории Российской Федерации, а также профилактика и пресечение различного рода правонарушений и преступлений.

Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Помимо проверки документов полицейские с привлечением инспекторов-кинологов проверили и вагончики, где массово приживают мигранты.

Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Некоторые из них при виде полицейских пытались спрятаться, но это не помогло им избежать ответственности в виде составленного протокола.

Полицейские проверили 130 иностранцев, среди которых выявлены нарушители миграционного законодательства. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Кроме того, было установлено, что один из патентов, предъявленный гражданином ближнего зарубежья, был выдан на другое лицо. По материалам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего главу из Тосненского района отправили под арест за мошенничество на 20 миллионов.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мигранты московский район подделка документов росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Московском районе полицейские выявили незаконных мигрантов на стройке
Киркоров сравнил шоу «Я вижу твой голос» с «Евровидением»
Стартовал кастинг на участие в фестивале выпускников «Алые паруса»
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
Русский музей запустит видеогид с Николаем Дроздовым, Зарой и Iowa
В США разрешили полностью вакцинированным от COVID-19 не носить маски
Байден отменил решение Трампа о приостановке въезда в США иммигрантов без ...
Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса