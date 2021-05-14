Бывшего главу из Тосненского района отправили под арест за мошенничество на 20 млн

В Ленобласти арестовали бывшего главу Никольского городского поселения Тосненского района. Его обвиняют в хищении денежных средств из бюджета администрации поселения.

Об этом сообщает областное следственное управление СК. В рамках расследования дела о хищении средств был задержан бывший глава Никольского городского поселения. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый сговорился с коллегами из администрации поселения и коммерческими организациями. Соучастники украли деньги, выделенные на работы по ликвидации свалок в Никольском.

Из бюджета администрации на счета организаций перечислили 20 млн рублей. Работы по факту так и не были выполнены. Часть из суммы попала в руки подозреваемого.

Расследование продолжается.

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