Следствие заподозрило мужчину в открытии казино в Гатчине

Следствие заподозрило мужчину в открытии казино в Гатчине
Расследование продолжается. Фото: unplash.com

В Ленинградской области в Гатчинском районе Следствие заподозрило мужчину в организации и проведении незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ленобласти.

Следственный отдел по Гатчине возбудил уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Обвиняемым по данному происшествию оказался 37-летний мужчина.

Следствие предполагает, что подозреваемый из корысти и жажды денег решил организовать вне игорной зоны небольшое развлечение.

Так в Ленобласти для гатчинцев было создано место для проведения азартных игр с использованием игорного оборудования.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий деятельность казино предприимчивого мужчины была остановлена.

Известно, что на данный момент следствие продолжает свое расследование и выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что женщина с грудничком оказалась под колесами автомобиля в Гатчине.

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