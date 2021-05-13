Женщина с грудничком оказалась под колесами автомобиля в Гатчине

В Ленинградской области в Гатчине случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина с младенцем. Об этом сообщает ОГИБДД по Гатчинскому району Ленобласти.

Сегодня утром в Ленинградской области в Гатчинском районе автомобиль сбил женщину с маленьким 7-месячным ребенком. Известно, что районная Госавтоинспекция сейчас занимается поиском очевидцев случившегося. Так, примерно в 11 утра в Гатчине на Киевской улице машина наехала на пешехода. Оказалось, что ребенок 2020 года рождения пострадал. Кроме того, участник группы «АВТО Гатчина» Анастасия объясняет, что авто наехало на ее подругу с 7-месячным ребенком. По мнению женщины, состояние ребенка не вызывает опасения, единственное, что на лбу малыша шишка. Однако в Центральной районной больнице малыша еще обследуют. Помимо прочего, пострадавшая женщина так легко не отделалась. На данный момент известно, что мать ребенка на операционном столе. Отмечается, что водитель, который сбил маму с малышом был «сильно в возрасте».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в центре Петербурга автоледи не дала пройти женщине по переходу и сбила ее.