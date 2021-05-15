Мужчина на проспекте Художников ударил топором по лицу

Мужчина на проспекте Художников ударил топором по лицу
По данному факту возбудили уголовное дело. Фото: pixabay

Полиция Петербурга задержала на проспекте Художников 48-летнего мужчину, орудовавшего топором. Ранее он уже становился фигурантом уголовного дела.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что 14 апреля около 11.30 у торгового центра расположенного в доме 26/1 на проспекте Художников, неизвестный мужчина топором ударил по лицу 25-летнего гражданина. Пострадавшего с рубленной раной губы, ушной раковины в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпустили.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали женщин, воровавших у пенсионеров. Полиция в Петербурге задержала двух представительницы кочевого народа, 52 и 34 лет. Они, якобы продавая мёд, похитили из квартиры 85-летнего пенсионера 10 тысяч рублей.

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