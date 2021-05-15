В Петербурге мужчина решил пострелять по припаркованным машинам

В Петербурге мужчина решил пострелять по припаркованным машинам
В салоне обнаружили и изъяли винтовку, 12 патронов, штык. Фото: Pixabay

Полиция в Петербурге задержала по подозрению в стрельбе по машинам 32-летнего мужчину.

Ранее, 12 мая около 20.50 в полицию через службу 112 поступило сообщение, что у дома 2 по ул. Анисимова в Колпино двое молодых людей достали из багажника автомобиля «Киа Рио» предмет, похожий на ружье, и стали стрелять в припаркованные автомобили.

Полицейские установили, что двое неизвестных вытащили ружьё, постреляли по машинам, после чего положили оружие в автомобиль и скрылись, оставив иномарку на месте происшествия. В салоне обнаружили и изъяли винтовку, 12 патронов, штык.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина на проспекте Художников ударил топором по лицу. Полиция Петербурга задержала на проспекте Художников 48-летнего мужчину, орудовавшего топором. Ранее он уже становился фигурантом уголовного дела.

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