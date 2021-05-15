В Пулково вовремя не вылетят семь самолетов

Сегодня, 15 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть внутренних рейсов и один международный, сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 8377 до Навои. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» поднимется в небо в 22:25, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержаны два рейса U6 080 и U6 060 до Москвы. Первый самолет должен был вылететь в 18:30, а второй 16:20, но время вылета сдвинули.

Затем с опозданием отправиться рейс до Екатеринбурга. U6 624 вылетит позже. Так самолет планировался на 20:25.

Помимо этого, людям, собравшимся в Сочи придется ожидать больше положенного. Так с задержкой вылетит рейс «Уральские авиалинии» U6 351. Изначально планировалось, что вылет будет в 11:55.

И еще пассажирам одного внутреннего рейса придется проявить терпение -U6 511 до Симферополя. Теперь самолет не полетит, как собирался в 15:45.

Кроме того, самолет до Калининграда авиакомпании «Уральские авиалинии» также вылетит с опозданием, хотя рейс был запланирован на 13:55.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 500 тысяч пассажиров: майские праздники вынудили Пулково работать на износ.