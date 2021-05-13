500 тысяч пассажиров: майские праздники вынудили Пулково работать на износ

500 тысяч пассажиров: майские праздники вынудили Пулково работать на износ
В праздники аэропорт Пулково принял полмиллиона пассажиров. Фото: pixabay

Международный аэропорт Северной столицы Пулково в период майских праздников обслужил около 500 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Известно, что самыми популярными направлениями в майские «выходные» стали Москва, Сочи и Калининград. За время Майских, с 1 по 10 число воздушная гавань Пулково на прилет и вылет приняла примерно полмиллиона пассажиров.

Известно, что такая цифра на 7% больше того же периода в 2019 году.

Если сравнивать с позапрошлым годом, то пассажиропоток на одни из популярных рейсов как Сочи, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург и Уфа увеличился в два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 965 улиток переползли через ветеринарный контроль в аэропорту Пулково.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в грузовом терминале аэропорта Пулково приземлились 220 попугаев, прибывших из Республики Киргизия и предназначавшихся жителю Петербурга.

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