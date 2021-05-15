В деревне Рекеничи Ленинградской области угнали ВАЗ

Полиция в посёлке Паша Волховского района и деревни Мошкино Ленинградской области задержала троих граждан, 25, 37 и 34 лет.

Ранее в полицию Лодейнопольского района обратился 65-летний гражданин. Он сообщил, что в деревне Рекеничи от дома 45 неизвестный похитил принадлежащий ему ВАЗ зеленого цвета, 1998 года выпуска, стоимостью 150 000 рублей, а также 3 аккумулятора и 2 солнечные батареи.

Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина решил пострелять по припаркованным машинам. Полиция в Петербурге задержала по подозрению в стрельбе по машинам 32-летнего мужчину. Ранее, 12 мая около 20.50 в полицию через службу 112 поступило сообщение, что у дома 2 по ул. Анисимова в Колпино двое молодых людей стали стрелять в припаркованные автомобили.