В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как водолазы выловили из воды тело 12-летней девочки

В Ленинградской области в Гатчинском районе возбудили уголовное дело после того, как несовершеннолетняя утонула. Об этом сообщает СУ Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти.

Следственный отдел по Гатчине возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вечером 14 мая стало известно, что 12-летняя девочка ушла гулять и не вернулась домой.

После определенных мероприятий в парке на берегу пожарного водоема, находящегося в поселке Сусанино Гатчинского района была найдена одежда пропавшей. Следствие выехало на место происшествия.

Поисковые мероприятия дали свои результаты. Водолазы выловили из воды тело девочки, на котором были признаки утопления.

Сообщается, что по данному делу выполняются необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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