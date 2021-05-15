Universal Pictures опубликовала первый трейлер хоррора «Судная ночь навсегда»

За два дня у трейлера набралось более 70 тысяч просмотров. Фото: скрин трейлера "Судная ночь навсегда" на YouTube.

За два дня у трейлера набралось более 70 тысяч просмотров. Фото: скрин трейлера "Судная ночь навсегда" на YouTube.

Universal Pictures выпустила первый трейлер нового ужастика «Судная ночь навсегда». Премьера нового фильма в российском прокате состоится 8 июля. Сюжет картины станет продолжением первых частей хоррор-саги. Одна из последних вышла два года назад.

Трейлер хоррора находится в свободном доступе на YouTube. По сюжету в городе царит беззаконие. Мародёры хотят на территории штата полностью легализовать преступления. В фильме снялись: Джош Лукас, Ана де ла Регера и другие.

За два дня у трейлера набралось более 70 тысяч просмотров. Видео собрало более 600 лайков и 35 дизлайков. Возрастное ограничение: 18+

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