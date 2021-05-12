Вышел первый трейлер сиквела «Венома»

Вышел первый трейлер сиквела «Венома»
Фото: скрин трейлера "Веном 2"

В интернете вышел первый трейлер «Венома 2».

Видео вышло на YouTube-канале Sony Pictures, передает Deadline. Главного героя журналиста играет Том Харди. Главного злодея-инопланетянина играет Вуди Харрельсон.

Первый «Веном» вышел три года назад. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. Кино собрала приличную сумму денег, однако наград и похвалы критиков особо не имела.

Режиссер нового фильма — Энди Серкис. Фильм ждали осенью прошлого года, но из-за коронавируса он был перенесен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский кинопрокат в выходные. Фильм Марюса Вайсберга вышел в прокат 6 мая и является продолжением фильмов «Бабушка легкого поведения» и второй части комедии. Действия разворачиваются в 80-х в Москве. В фильме снялись: Александр Ревва, Марина Федункив и другие.

"Веном 2" премьера трейлер фильмы 2021


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вышел первый трейлер сиквела «Венома»
Китай пригрозил ответным ударом по Европе за запрет Huawei
Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский ...
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Музыкальная весна»
Власти Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей
За неделю в экологические службы Петербурга поступило более 180 обращений
В Зеленогорске двадцать пожарных тушат автосервис
Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн