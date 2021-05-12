Вышел первый трейлер сиквела «Венома»

В интернете вышел первый трейлер «Венома 2».

Видео вышло на YouTube-канале Sony Pictures, передает Deadline. Главного героя журналиста играет Том Харди. Главного злодея-инопланетянина играет Вуди Харрельсон.

Первый «Веном» вышел три года назад. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. Кино собрала приличную сумму денег, однако наград и похвалы критиков особо не имела.

Режиссер нового фильма — Энди Серкис. Фильм ждали осенью прошлого года, но из-за коронавируса он был перенесен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский кинопрокат в выходные. Фильм Марюса Вайсберга вышел в прокат 6 мая и является продолжением фильмов «Бабушка легкого поведения» и второй части комедии. Действия разворачиваются в 80-х в Москве. В фильме снялись: Александр Ревва, Марина Федункив и другие.