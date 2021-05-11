Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский кинопрокат в выходные

Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавила олимп российского проката, собрав 138,2 млн рублей за выходные.

Таковы данные портала kinobusiness.com. Фильм Марюса Вайсберга вышел в прокат 6 мая и является продолжением фильмов «Бабушка легкого поведения» и второй части комедии. Действия разворачиваются в 80-х в Москве. В фильме снялись: Александр Ревва, Марина Федункив и другие.

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Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какой фильм о войне любимый у россиян. На прошлой недели Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие художественные фильмы о войне им нравятся больше всего. 5 мая ВЦИОМ опросил россиян об их любимых военных кинофильмах.