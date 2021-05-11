Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский кинопрокат в выходные

Фильм &#171;Прабабушка легкого поведения. Начало&#187; возглавил российский кинопрокат в выходные
Фото: скрин трейлера Прабабушка легкого поведения. Начало".

Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавила олимп российского проката, собрав 138,2 млн рублей за выходные.

Таковы данные портала kinobusiness.com. Фильм Марюса Вайсберга вышел в прокат 6 мая и является продолжением фильмов «Бабушка легкого поведения» и второй части комедии. Действия разворачиваются в 80-х в Москве. В фильме снялись: Александр Ревва, Марина Федункив и другие.

Серебро рейтинга по у фильма «Гнев человеческий». Почётная бронза у кино «Девятаев» Бекмамбетова и Трофимова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какой фильм о войне любимый у россиян. На прошлой недели Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие художественные фильмы о войне им нравятся больше всего. 5 мая ВЦИОМ опросил россиян об их любимых военных кинофильмах.

александр ревва кассовый сбор Прабабушка легкого поведения Российская комедия фильмы 2021


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавил российский ...
В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Музыкальная весна»
Власти Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей
За неделю в экологические службы Петербурга поступило более 180 обращений
В Зеленогорске двадцать пожарных тушат автосервис
Население Китая с 2010 года выросло на 72 млн
Шведские врачи перечислили семь способов замедления старения мозга
Аpple попросила у правительства США десятки миллиардов долларов