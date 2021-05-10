Стало известно, какой фильм о войне любимый у россиян

Любимый фильм у россиян о войне "«В бой идут одни старики»".Фото: lenobl.ru

Любимый фильм у россиян о войне "«В бой идут одни старики»".Фото: lenobl.ru

На прошлой недели Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие художественные фильмы о войне им нравятся больше всего. Оказалось, что большая часть опрошенных остановилась на картине Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

5 мая ВЦИОМ опросил россиян об их любимых военных кинофильмах. Известно, что в исследовании принимали участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Таким образом, на первом месте оказалась военная драма «В бой идут одни старики». За нее проголосовало 27% опрошенных.

Второе место поделили «Офицеры» Владимира Рогового и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, набрав по 14%.

А на третьей строчке разместился фильм «Они сражались за Родину», который снял режиссер Вячеслав Овчинников.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.