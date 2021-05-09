Прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне : фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге в 10 утра на Дворцовой площади состоялся грандиозный Парад Победы. 9 Мая Северная столица в очередной раз почтила память героев, павших в Великой Отечественной войне.

В парадном строе марша объединились свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также по площади прошли 109 единиц военной техники.

Сегодня в 10 утра у Зимнего дворца оказалось 100 военных и порядка 150 единиц военной техники, среди которых самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Кроме того, в небе над Петербургом в параде участвовали 30 боевых самолетов и вертолетов.