Прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне : фоторепортаж Gazeta.SPb

Прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне : фоторепортаж Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге в 10 утра на Дворцовой площади состоялся грандиозный Парад Победы. 9 Мая Северная столица в очередной раз почтила память героев, павших в Великой Отечественной войне.

В парадном строе марша объединились свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также по площади прошли 109 единиц военной техники.

Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Состоялся Парад Победы на Дворцовой площади 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb

Сегодня в 10 утра у Зимнего дворца оказалось 100 военных и порядка 150 единиц военной техники, среди которых самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb

Кроме того, в небе над Петербургом в параде участвовали 30 боевых самолетов и вертолетов.

Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
Парад Победы 9 мая 2021 года. Фото: Gazeta.SPb
9 мая новости СПб парад победы


 

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