Исторические рамы в доме Шведерского вопреки закону были заменены

В неправомерную ситуацию собирается вмешаться и районная администрация, и полиция. Об этом сообщает «78.ru».

Объект культурного наследия «Дом Э. Г. Шведерского» на углу Каменноостровского проспекта и Большой Пушкаркой улицы решили незаконно «обновить». Так, в здании решили заменить пять исторических витринных окон первого этажа.

При этом Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не согласовывал подобное мероприятие.

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Администрация Петроградского района не собирается оставаться в стороне. Администрация заявляет, что управляющая компания 11 мая сросила с собственника документы о разрешении указанных работ, однако их до сих пор нет. Если ситуация не изменится, вопрос будет решаться уже в суде.

Кроме того, КГИОП уже направил документ в управление МВД РФ по Петроградскому району. Данное здание было возведено в конце XIX века. Дом Шведерского был спроектирован В. П. Цейдлером в стиле поздней эклектики.

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