Петербург- Баку: Nordwind начинает прямые рейсы между странами

Из Петербурга в Баку запустят прямой рейс. Фото: pixabay

Из Петербурга в Баку запустят прямой рейс. Фото: pixabay

Между городом на Неве и столицей Азербайджана открывается прямое авиасообщение. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Петербурга Пулково.

Стало известно, что самолет будет курсировать каждую неделю. Авиакомпания Nordwind открывает прямые рейсы из Петербурга в столицу Азербайджана.

Так, первый рейс должен отправиться из Северной столицы в Баку уже через несколько дней, 18 мая. Ожидается, что авиасообщение станет еженедельным.

Самолет будет подниматься в небо из Петербурга в 23:20, а вылет обратно из Азербайджана — в 4:55 на следующий день. Время в полете составит 3 часа 35 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 15 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть внутренних рейсов и один международный.