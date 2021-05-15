Марат Гогуадзе заключен под стражу за «надбавки» сотрудникам «ВОЕНМЕХ на 3 млн 600 тысяч

В Северной столице Петроградский районный суд решил заключить под стражу Марата Гогуадзе до 11 июля этого года, обвиняемого по статье «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выяснилось, что с 2018 по 2020 Гогуадзе состоял на различных должностях в ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ». Мужчина обладал неким авторитетом в университете, поэтому имел возможность принимать в нем решения.

Так, Гогуадзе инициировал подготовку и способствовал изданию приказов в университете, по которым некоторые сотрудники получали надбавки за то трудовые нагрузки, которых на самом деле не было.

Потом Гогуадзе велел, чтобы «надбавки» ему вернули. Это сумма составила 3 млн 600 тысяч рублей. 14 мая «авторитета» «ВОЕНМЕХа» задержали, в это же день ему было предъявлено обвинение.

Несмотря на то, что для Гогуадзе просили домашний арест или другую меру, не связанную с изоляцией от общества, суд остался не приклонен. Сообщается, что у Марата Гогуадзе и его жена имеют хронические заболевания. У мужчины на иждивении двое детей, мать и бабушка — ветеран ВОВ.

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