Количество разводов в Петербурге достигло почти 9 тысяч с начала 2021 года

С начала года в Северной столице поженились более 11 тысяч пар. Однако около 8740 пар развестись. С начала года по конец апреля было подано около 27 530 заявлений о расторжении брака.

В 2020 году свадеб и разводов было меньше, сообщает пресс-служба Петербургского загса. Так по данным загса, в прошлом году за этот же срок вступили в брак более 9700 пар: почти 2200 пар в январе, более 3250 — в феврале, чуть больше 2810 — в марте и 1581 в апреле, несмотря COVID-19.

Разводов за те четыре месяца тоже было меньше —около 7290 пар

Сокращение свадеб сказалось по ювелирном бизнесе. Так Северная столица оказалась на первом месте среди регионов по уровню падения ювелирного рынка. Дорогие украшения стали покупать на 30 % реже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург отметит Международный день семьи.