Как Петербург отметит Международный день семьи

В субботу, 15 мая, Петербург присоединится к празднованию Международного дня семьи. Мероприятия, посвященные этому событию, пройдут во всех районах Северной столицы. Организаторы предлагают горожанам провести время с самыми близкими людьми.

Ежегодной Международный день семьи 15 мая отмечают с 1994-го года. Генеральная Ассамблея ООН публикует к этому празднику послания, чтобы обратить внимание общественности на проблемы современных семей.

В этом году празднование посвящено влиянию новых технологий на благосостояние семей.

Петербуржцам предлагают провести этот день с самыми близкими. Для горожан составили культурную программу.

Так, в субботу, в 12:00 в концертном зале у Финляндского пройдет музыкальный спектакль «Большой секрет для Маленькой компании».

В это же время оперный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка». Он пройдет в Городской филармонии для детей и молодежи. Еще раз его дадут в воскресенье, 16 мая.

День открытых дверей «Большая прогулка» для школьников и их родителей устроит Дворец творчества юных на Невском проспекте.

В субботу, 15 мая, будет дан старт городского онлайн-конкурса фотоальбомов «Семейный альбом».

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Петербурга. С их программой можно ознакомиться на сайте администрации Петербурга.

Так, в Приморском районе устроят интерактивную программу «Чудесное приключение». Семейные эстафеты проведут на Васильевском острове, а в Красногвардейском районе в рамках проекта Family Weekend жителей зовут на квиз «Все вместе».

Отметим, что мероприятия, посвященные Международному дню семьи, продолжатся в Петербурге до конца мая. Горожан ждут концерты, торжественные поздравления семейных пар с юбилеем супружеской жизни. 17 мая в Красносельском районе организуют кинопоказ из цикла «Кинолетопись истории и культуры». 28 мая к празднику приурочат турнир по акробатическому рок-н-роллу «Королевский рок-н-ролл».

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