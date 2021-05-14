«Невские баталии» и цветущая сакура: что посмотреть в Петербурге в выходные 15 и 16 мая

Ближайшие выходные, судя по всему, не собираются радовать петербуржцев и гостей Северной столицы погодой. Отсутствие солнца можно компенсировать увлекательной программой – в городе пройдут «Невские баталии», фестиваль конструкторов, мастер-класс по мультипликации. Запланированы концерты и выставки. Но главным украшением субботы и воскресенья станет цветущая сакура.

800 лет князю Александру Невскому

В эту субботу, 15 мая, пройдет фестиваль «Невские баталии». Праздник развернется в сквере у библиотеки правовой и экономической информации. Гостям обещают концерты, игры, мастер-классы по оригами и кулинарии.

Детей ждет лабиринт, где ребятам предстоит преодолеть полосу препятствий. На мастер-классах по аппликациям и оригами все желающие смогут создать бумажное одеяние русского воина и смоделировать оружие из бумаги. Гости услышат о сражениях, в которых русское воинство одержало победу.

На кулинарном мастер-классе покажут, как готовится еда, названная в честь Александра Невского.

Занимаемся мультипликацией

В этот же день «Открытые мастерские» приглашают горожан и гостей на мастер-класс по мультипликации. Организаторы обещают, что участники смогут создать за полтора часа полноценный мультфильм.

На мастер-классе объяснят, как создать собственное творение в технике перекладной анимации. Вы сможете придумать героев, создать фон и оживить персонажей.

Фестиваль конструкторов

В субботу, 15 мая завершится самый масштабный фестиваль конструкторов. В одном месте представлены конструкторы со всего мира – США, Японии, Южной Кореи, Китая, Латвии и других стран.

На улице Комсомола, 2 представлены более ста собранных моделей. Найти там можно все: от миниатюр до гигантских конструкторов. Вес некоторых достигает 50 кг – это и пароходы, и автомобили, и самолеты, и башни.

В рамках фестиваля проходят тематические мастер-классы, сборка конструкторов разной сложности. Свои силы участники могут попробовать в игре «Майн Крафт».

Прогулка по Литейному округу

Те, кого не испугает непогода, 15 мая могут отправиться на экскурсию по Лермонтовским местам Литейного округа. Прогулку организует Центральная библиотека имени Лермонтова.

Выбрать можно один из трех маршрутов: по Моховой, по Гагаринской и по улице Пестеля. Главная тема экскурсии – жизнь Лермонтова в Петербурге.

«Арии Баха»

День можно завершить, отправившись в лютеранскую церковь святого Михаила, где пройдет органно-вокальный вечер «Арии Баха».

Гости услышат монументальные произведения эпохи барокко. Клюевой станет партия скрипки, которая сольется с высоким женским голосом и органом.

«Тихая красота»

В субботу и воскресенье в рамках фестиваля, посвященного цветению сакуры, в Зеленом домике, в Ботаническом саду откроется выставка «Тихая красота» художницы Александры Васильевой. Рисунки, которые представят посетителям, были созданы в технике суми-э.

Японцы считают, что вся прелесть красоты заключается в ее мимолетности. Так и цветение сакуры недолговечно. У петербуржцев есть шанс уловить это мгновение на этих выходных.

Отметим, что сакуру в Петербурге можно увидеть не только в Ботаническом саду, но и на Литейном проспекте в «Сквере дружбы».