«Невские баталии» и цветущая сакура: что посмотреть в Петербурге в выходные 15 и 16 мая

«Невские баталии» и цветущая сакура: что посмотреть в Петербурге в выходные 15 и 16 мая
Сакура в Петербурге. Фото: vk.com/botsad_spb

Ближайшие выходные, судя по всему, не собираются радовать петербуржцев и гостей Северной столицы погодой. Отсутствие солнца можно компенсировать увлекательной программой – в городе пройдут «Невские баталии», фестиваль конструкторов, мастер-класс по мультипликации. Запланированы концерты и выставки. Но главным украшением субботы и воскресенья станет цветущая сакура.

800 лет князю Александру Невскому

Бой Александра Невского с ярлом Биргером. Фото: Википедия

В эту субботу, 15 мая, пройдет фестиваль «Невские баталии». Праздник развернется в сквере у библиотеки правовой и экономической информации. Гостям обещают концерты, игры, мастер-классы по оригами и кулинарии.

Детей ждет лабиринт, где ребятам предстоит преодолеть полосу препятствий. На мастер-классах по аппликациям и оригами все желающие смогут создать бумажное одеяние русского воина и смоделировать оружие из бумаги. Гости услышат о сражениях, в которых русское воинство одержало победу.

На кулинарном мастер-классе покажут, как готовится еда, названная в честь Александра Невского.

Занимаемся мультипликацией

Любой может создать мультфильм. Фото: pixabay.com

В этот же день «Открытые мастерские» приглашают горожан и гостей на мастер-класс по мультипликации. Организаторы обещают, что участники смогут создать за полтора часа полноценный мультфильм.

На мастер-классе объяснят, как создать собственное творение в технике перекладной анимации. Вы сможете придумать героев, создать фон и оживить персонажей.

Фестиваль конструкторов

Фестиваль конструкторов. Фото: vk.com/festlegospb

В субботу, 15 мая завершится самый масштабный фестиваль конструкторов. В одном месте представлены конструкторы со всего мира – США, Японии, Южной Кореи, Китая, Латвии и других стран.

На улице Комсомола, 2 представлены более ста собранных моделей. Найти там можно все: от миниатюр до гигантских конструкторов. Вес некоторых достигает 50 кг – это и пароходы, и автомобили, и самолеты, и башни.

В рамках фестиваля проходят тематические мастер-классы, сборка конструкторов разной сложности. Свои силы участники могут попробовать в игре «Майн Крафт».

Прогулка по Литейному округу

Преображенский собор в Литейном округе. Фото: Википедия

Те, кого не испугает непогода, 15 мая могут отправиться на экскурсию по Лермонтовским местам Литейного округа. Прогулку организует Центральная библиотека имени Лермонтова.

Выбрать можно один из трех маршрутов: по Моховой, по Гагаринской и по улице Пестеля. Главная тема экскурсии – жизнь Лермонтова в Петербурге.

«Арии Баха»

Лютеранская церковь святого Михаила. Фото: Википедия

День можно завершить, отправившись в лютеранскую церковь святого Михаила, где пройдет органно-вокальный вечер «Арии Баха».

Гости услышат монументальные произведения эпохи барокко. Клюевой станет партия скрипки, которая сольется с высоким женским голосом и органом.

«Тихая красота»

Цветущая сакура. Фото: vk.com/botsad_spb

В субботу и воскресенье в рамках фестиваля, посвященного цветению сакуры, в Зеленом домике, в Ботаническом саду откроется выставка «Тихая красота» художницы Александры Васильевой. Рисунки, которые представят посетителям, были созданы в технике суми-э.

Японцы считают, что вся прелесть красоты заключается в ее мимолетности. Так и цветение сакуры недолговечно. У петербуржцев есть шанс уловить это мгновение на этих выходных.

Отметим, что сакуру в Петербурге можно увидеть не только в Ботаническом саду, но и на Литейном проспекте в «Сквере дружбы».

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