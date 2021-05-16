Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты
Разработка  Long Range Hypersonic Weapon осуществляется в рамках программы Operational Fires. Фото: Роскосмос

Дальность действия новых гиперзвуковых ракет США будет более 2775 км.

Батарея Long Range Hypersonic Weapon будет состоять из машины и четырех транспортеров с двумя контейнерами, сообщает Breaking Defense.Первые установки уже поступили в армию США. Месторасположение этой установки Пентагон не говорит.

Разработка Long Range Hypersonic Weapon осуществляется в рамках программы Operational Fires Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания SpaceX запустила ракету с 54 спутниками. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak. Трансляция велась на сайте компании.

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