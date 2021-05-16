Компания SpaceX запустила ракету с 54 спутниками

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak. Трансляция велась на сайте компании.

Старт был осуществлен в 18.56 субботы по местному времени (1.56 воскресенья мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде.

Первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на платформу в океане. На прошлой неделе SpaceX запустила Falcon 9 с очередной группой спутников Starlink.

Starlink является проектом компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Проект представляет собой спутниковую сеть следующего поколения, которая сможет обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания SpaceX потеряла три из 60 спутников, запущенных на орбиту в рамках миссии Starlink. С аппаратами была потеряна связь, сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявление компании.