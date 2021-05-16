TikTok разработает свой сервис вакансий

Ну а пользовали, сообщают авторы, будут делать креативные резюме в форме видео в стиле TikTok. Фото: Pixabay

Ну а пользовали, сообщают авторы, будут делать креативные резюме в форме видео в стиле TikTok. Фото: Pixabay

TikTok хочет запустить свой сервис вакансий. Соцсеть начала испытания инструмента, с помощью которого компании смогут найти себе сотрудников. Пользователи тоже смогут найти себе работу.

Пилотная программа уже введена в действие в форме отдельной интернет-страницы, сообщает Axios. Любой может перейти на с TikTok. На этом же сайте организации будут публиковать вакансии. Ну а пользовали, сообщают авторы, будут делать креативные резюме в форме видео в стиле TikTok.

TikTok предложит всем соискателям поделиться создаваемым им видеороликом на своих страницах. Это поможет продвижению новой услуги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что омбудсмен в Британии подала иск против TikTok за сбор личных данных детей. Энн Лонгфилд выступила от имени миллионов детей в Великобритании и государств Европы.